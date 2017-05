Le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles ouvre ses portes en Afrique : CANAL OLYMPIA TERANGA s’installe à Dakar.

VIVENDI, un groupe international de médias et de contenus a inauguré ce jour, la nouvelle salle de cinéma et de spectacles CANAL OLYMPIA TERANGA, à côté du Grand théâtre, en présence de son excellence Mr Macky Sall, aux côtés notamment de Corinne Bach, présidente Directrice générale de CANAL OLYMPIA, Jean-Christophe Thierry, président du Directoire du Groupe Canal+ , de Tanor Dieng président du Hcct, en compagnie du ministre de la culture et de la communication MBagnick Ndiaye.

CANAL OLYMPIA met un point d’honneur à être exemplaire en matière d’environnement et de consommation d’énergie, car l’alimentation électrique de l’ensemble du bâtiment est assurée par des panneaux solaires pour subvenir aux besoins en énergie de la salle.



Cette salle de cinéma de 300 places dotée d’équipements de projection et de sonorisation numérique les plus modernes et une scène ouverte extérieur permettra d’organiser des concerts pour plusieurs milliers de personnes.

Macky Sall a magnifié l’importance de cette salle de cinéma qui pour lui, est un concept novateur pour la culture.

Mamadou Racine Sy a souligné que l’implantation de cette salle entre dans le cadre du Plan Sénégal Émergent car d’après le directeur Vincent Bolloré : « je veux accompagner le président Macky Sall au plan culturel, compte tenu de son leadership. »

La cérémonie d’inauguration a vu la participation de nombreuses personnalités du monde de la culture. L’une d’entre elles, Lamine Ndiaye artiste comédien, affirme que « c’est un véritable plaisir pour les artistes sénégalais mais aussi africains et nous attendions tous que la production marche et que les producteurs viennent afin que nous réfléchissions par rapport à la production sénégalaise, surtout si nous essayons de faire la promotion de nos talents, l’industrie du Sénégal va se développer ; en tout cas le président nous a ouvert le chemin... »