Le pont de ROSSO pour l'intégration africaine

Un accord de prêt a été signé entre le Sénégal et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de construction du pont de Rosso entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce projet évalué à 57,5 milliards de f cfa est cofinancé par la BAD, la Banque européenne d'investissement , l'Union européenne ainsi que les gouvernments de la Mauritanie et du Sénégal. Ce pont permettra l'intégration africaine avec le relèvement du niveau des échanges économiques et va améliorer les conditions de transport des populations...