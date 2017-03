Le pont de Halwar opérationnel : Le président de la République satisfait une vieille doléance des populations locales

Vieille réclamation des populations locales, le pont de Halwar est opérationnel depuis ce mardi 07 mars. Dans le cadre de sa tournée économique dans le nord du Sénégal, le président de la République a inauguré cet ouvrage dont la construction a coûté près de 05 milliards FCFA, avec l’appui de la Grande Bretagne.



Le pont permet d’assurer de manière pérenne et sécuritaire le franchissement de Gayo, un bras du fleuve Sénégal, pour les populations et leurs biens. Cet ouvrage de 123 mètres de longueur saura faciliter l’accès des pèlerins à la cité religieuse de Halwar qui a vu naître le vénéré Cheikhou Oumar Tall. En outre, le pont soutiendra la mise en valeur du potentiel agricole et pastoral dans la zone du projet. Il devra également assurer aux populations riveraines un meilleur accès aux services sociaux de base.



Après l’inauguration du pont de Halwar, le président de la République a été reçu à Demett, toujours dans la dynamique du désenclavement de l’ile à Morphil.