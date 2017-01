Le photographe en chef de Yahya Jammeh tombe

Tandis que Yahya Jammeh se la coule douce en Guinée Equatoriale, ses proches se font alpaguer un à un. En effet, le chef des « jungulars » ainsi que quatre gardes du corps de son épouse Zaïnab Jammeh se sont fait prendre à la frontière sénégalo-gambienne, précisément à Karang et sont actuellement entre les mains de la division des investigations criminelles (DIC) pour enquête. Freedomnewspaper nous apprend qu’un autre collaborateur de l’autocrate gambien est tombé. Il s’agit d’Ebou Tare Ndjie.



Photographe en chef de Jammeh, il avait accompagné ce dernier lors de son exil mais n’avait pas pu continuer le voyage en Guinée Equatoriale. Lâché en Guinée Conakry, il tentait d’entrer au Sénégal par Karang où il a été arrêté par les forces de sécurité sénégalaises. Ndjie est une grosse prise en ce sens qu’il était un proche parmi les proches de Yahya Jammeh.



Ancien collaborateur du journaliste Dayda Haïdara dont la mort est attribuée aux hommes de l’ancien président gambien, Ebou Njie a viré au journal d’Etat The Daily Observer. Repéré par Jammeh, il a ensuite rejoint l’entourage de ce dernier et devrait être un témoin précieux pour mettre à nu les égarements de son ancien patron. Un membre de l’association des photographes de Gambie a confié à Dakaractu dans un entretien exclusif, détenir des preuves de crimes perpétrés par Yahya Jammeh.