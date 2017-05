Le père des enfants morts aux P.A, en prison pour rien? L’autre tragédie de Ousseynou Diaz

Ousseynou Diaz, le père des cinq enfants morts dans un incendie des Parcelles et qui a été autorisé à se rendre à son domicile hier sous escorte (voir photo) est-il victime d’une injustice ? Comme tout le monde le sait, ce mécanicien de profession est en détention à la prison de Thiès depuis trois ans.

Alors qu’il revenait à Dakar, il a été arrêté avec son ami parce que les flics avaient découvert du chanvre indien planqué dans le scooter qui les transportait. Ousseynou Diaz n’a cessé de clamer son innocence et vous savez quoi ? L’affaire a été jugée en début de semaine à Thiès. Il a été déchargé par son ami et, mieux, le parquet a requis sa relaxe. Le verdict sera connu ce lundi...