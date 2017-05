Le père de l'auteur présumé de l'attentat de Manchester arrêté en Libye

Le frère de l'auteur présumé de l'attentat de Manchester a admis après son arrestation avoir été au courant de la préparation de l'attaque et être lui aussi membre de l'organisation Etat islamique (EI), a indiqué une unité des services de sécurité libyens.



Arrêté la veille, Hachem Abedi, "a indiqué qu'il appartenait à l'EI avec son frère Salman Abedi (...) et a reconnu qu'il était présent en Grande-Bretatgne durant la période de préparation de l'attentat", affirme sur sa page Facebook la Force de dissuasion, qui fait office de police loyale au gouvernement d'union nationale (GNA).



Une sixième personne arrêtée

Des perquisitions ont été menées ce (mercredi) soir à Blackley", un quartier du nord de Manchester, "et une femme a été arrêtée", a indiqué la police, sans donner l'âge ni l'identité de la femme. Cinq hommes avaient déjà été arrêtées mardi et mercredi dans le cadre de l'enquête.