Le nouveau gouvernement congolais investi

C'est par une motion d'approbation que les députés ont approuvé à la majorité absolue le programme du gouvernement de la République, écrit le quotidien 'L'Avenir' (proche du régime du président Joseph Kabila).



Le nouveau Premier ministre avait auparavant présenté à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement, axé sur trois grandes orientations, à savoir la consolidation de l'unité et de la cohésion nationales, l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées ainsi que la réponse à la crise économique et sociale qui secoue le pays, selon l'agence congolaise de presse (ACP) reçue à Bruxelles.



Au plan politique, M. Badibanga s'est engagé à promouvoir le dialogue et "le dépassement de soi" en vue d'assurer la décrispation de la vie politique et la pacification des esprits, afin d'éviter des pertes inutiles en vies humaines, dans une allusion aux incidents qui marquent la fin constitutionnelle du mandat de M. Kabila.



Ce mandat a pris fin lundi et des manifestations contre son maintien au pouvoir après le report de l'élection présidentielle à une date encore inconnue ont fait plusieurs dizaines de morts sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo (RDC).



Concernant les élections, M. Badibanga s'est dit déterminé à réunir les moyens nécessaires par la mobilisation des recettes internes et l'appui des partenaires extérieurs, afin de conduire le pays aux élections - sans s'avancer à évoquer une date.