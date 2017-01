Le nouveau Secrétaire général de l’ONU appelle à faire de 2017 une année pour la paix

Le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé le monde à faire de la paix ‘’notre priorité absolue’’ dès son entrée en fonction dimanche, rapporte le centre d’actualités des Nations Unies.





Dans son premier message officiel comme Secrétaire général des Nations, M. Guterres a tenu à partager avec le monde une question qui lui pèse sur le cœur. ‘’Comment venir en aide aux millions d’êtres humains pris au piège de conflits, et qui souffrent énormément dans des guerres interminables ?’’.



Le neuvième Secrétaire général de l’Organisation a réprouvé la ‘’force meurtrière’’ qui décime les civils, soulignant : ‘’Des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l’exil, dépossédés et démunis. Même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible’’.



L’ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015 a rappelé une évidence : ‘’Dans ces guerres, il n’y a aucun gagnant : tout le monde est perdant’’.





Il a également déploré : ’’Des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Des régions entières sont déstabilisées, et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous’’.



A l’occasion du nouvel an, le nouveau chef de l’ONU a demandé aux citoyens, gouvernements et dirigeants de ‘’tout faire en 2017 pour surmonter leurs différences et de donner la priorité à la paix’’.



‘’De la solidarité et la compassion dans notre vie quotidienne, au dialogue et au respect quelles que soient les clivages politiques. Des cessez-le-feu sur le champ de bataille aux compromis à la table des négociations pour parvenir à des solutions politiques. La paix doit être notre objectif et notre guide’’, a-t-il souligné.



‘’Tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine – la dignité et l’espoir, le progrès et la prospérité – dépend de la paix. Mais la paix dépend de nous ‘’, a dit le Secrétaire général, invitant le monde à s’engager à ses côtés au service de la paix.



Le successeur du Sud-Coréen Ban Ki Moon a déclaré : ‘’Faisons de 2017 une année pour la paix’’.



Antonio Guterres a été nommé Secrétaire général des Nations Unies par l’Assemblée générale le 13 octobre, sur recommandation du Conseil de sécurité.



Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, M. Guterres a prêté serment en tant que Secrétaire général le 12 décembre. Son mandat de Secrétaire général a commencé le 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans.