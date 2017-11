Le nouveau Khalife de Léona Niassène rappelle à Mimi Touré les liens entre Cheikh Abdoulaye Niass et son grand-père Madyou Touré

L’ancien premier ministre Mimi Touré semble synchroniser ses déplacements internationaux et les visites régulières à sa base de Kaolack. Nos antennes l’ont repérée toute la journée de mercredi sillonnant les artères de la ville en large délégation. L’envoyée spécial du Président Macky Sall s’est d’abord rendu au domicile du défunt Khalife de Léona Niassène pour présenter ses condoléances à son fils aîné qui a révélé aux fidèles présents que ses plus grands enfants à lui sont les neveux de Mimi Touré puisque que leur défunte mère disparue jeune était la propre cousine de Mimi Touré.. Celle-ci a ensuite rendu visite au nouveau Khalife Cheikh Ahmeth Tidiane Niass qui lui a rappelé les liens familiaux entre Cheikh Abdoulaye Niass, Abdoul Hamid Kane (père de feu Abdou Aziz Sy Alamine) et son grand-père Madyou Touré qui furent parmi les tous premiers érudits qui propagèrent l’Islam dans le Saloum. Puis Aminata Touré et sa délégation de s’ébranler vers le quartier Kassaville pour présenter les condoléances au Khalife de Serigne Ahmad Dème à Kaolack, feu Serigne Mame Thierno Dème décédé hier en pleine séance de « wassifa ». Le Président Abdoulaye Wade était au même moment dans la ville pour lui aussi présenter ses condoléances. Un télescopage a été diplomatiquement évité en bonne coordination avec les chambellans des différentes maisons religieuses. Interrogée par les journalistes présents sur un débat avec le Président Wade, l’ancien premier de répondre malicieusement , « c’est une bonne idée et je reste disponible à tout moment ».