Le mouridisme, un modèle de développement (Mbackiou Faye)

Au-delà des cinq prières obligatoires, le mouridisme est caractérisé par le culte du travail, la nécessité d'obéir à son marabout et le sens de l'humilité et de l'entraide. C'est en quelques mots la quintessence du discours du représentant du Khalife des mourides à Dakar. Selon Mackiou Faye, c'est une globalisation qui touche l'aspect culturel, religieux et économique, donc un développement avec différents aspects. Il assistait à la cérémonie marquant la fin des journées culturelles du comité d'organisation du grand magal de Touba.