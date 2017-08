Le ministre du Commerce a signé un accord de libre-échange entre la Cedeao et la Mauritanie

Avec Marcel De Souza, Président de la Commission de la Cedeao et SE Babacar Diagne, Ambassadeur du Sénégal à Washington, le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME a co présidé à Lomé, au Togo un Panel sous le thème : “Infrastructure de transport comme catalyseur du commerce intra africain”. Un Panel qui a été enrichissant pour le chef du département du commerce sénégalais. En effet, sur instruction du président Macky Sall, Alioune Sarr a signé au nom du Sénégal un accord d'association entre la Cedeao et la Mauritanie.

A travers cet accord d’association, la Cedeao et la Mauritanie se sont engagées à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment l’institution du libre-échange, l’application du tarif extérieur commun, la promotion de la libre circulation des personnes, le développement d’une politique commerciale commune; toutes choses devant favoriser l’accroissement des échanges à l’intérieur de la région et la création du marché commun de l’Afrique de l’Ouest.

L'accord signé par Alioune Sarr, ministre sénégalais du Commerce, vise non seulement à faciliter la circulation des personnes et des biens mais aussi à augmenter le niveau des échanges entre la Mauritanie et les pays membres de la CEDEAO, le Sénégal y compris. C'est aussi dans les visées de cet accord d'augmenter la taille des marchés pour les entreprises de l'espace Cedeao, en particulier les PME/PMI. Ainsi, s'ouvrent des perspectives de commerce et de partenariat avec la Mauritanie. A noter que c'est après transmission des pleins pouvoirs par son collègue des Affaires étrangères que cet accord a été signé par le ministre du Commerce.