Le ministre des Forces Armées Augustin Tine sur la situation en Gambie : « Le moment venu le Sénégal prendra ses responsabilités! »

S’adressant à la presse à l’occasion de la fête de Noël, le ministre des Forces armées, Augustin Tine s’est prononcé sur la situation qui prévaut en Gambie depuis la volte face du président Yaya Jammeh qui a refusé de quitter le pouvoir alors qu’il a été vaincu par Adama Barrow.

« Le moment venu le Sénégal prendra ses responsabilités », a d’emblée prévenu le ministre qui se dit être en phase avec la Cedeao, l’Union africaine et les Nations Unies.

«Le président Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Il aura été aux élections pour lesquelles les règles avaient été posées par lui-même. Aujourd’hui qu’il a perdu et que Monsieur Barrow a gagné, je crois comprendre que le président Jammeh entendra raison. Et que le 19 janvier il laissera la place à Monsieur Barrow, le président élu. C’est la volonté de la Cedeao et c’est la volonté du monde entier. Il a perdu, il doit accepter qu’il a perdu. Et que naturellement, qu’on fasse en sorte qu’il puisse se retrouver quelque part et vivre tranquillement sa vie. Le 19 il devra partir», a indiqué le ministre.