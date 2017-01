Le ministre de la Justice de Trump promet de protéger les minorités

"Je comprends profondément l'histoire des droits civiques et l'impact terrible que la discrimination incessante et systémique, ainsi que les restrictions sur le droit de vote, ont eu sur nos frères et soeurs afro-américains", a déclaré Jeff Sessions au début de sa très médiatisée audition de confirmation au Sénat.



"Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis blanc!"

Le début de l'audition a été perturbé par des manifestants du groupe Code Pink, et notamment par un homme déguisé en militant de l'organisation raciste Ku Klux Klan, portant une cagoule et une tunique blanches. Alors que la police l'expulsait, l'homme a crié: "Vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis blanc! Quoi, il faut que j'attende l'investiture? "