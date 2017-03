Le ministre de l'Agriculture était ce dimanche dans la zone maraîchère de Potou

Le ministre de l’agriculture Mr Papa Abdoulaye Seck était ce dimanche dans la zone maraîchère de Potou où il a procédé à des visites de périmètres maraîchers en bio exploités par des femmes et des jeunes.

A cette occasion, les femmes tout comme les jeunes qui évoluent dans ce secteur, ont sollicité du gouvernement ,un appui pour ce genre d’exploitation maraîchère, et un soutien dans les opérations d’écoulement et de conservation de leurs produits.

Le président national des professionnels du maraîchage Mr Mamadou Diam Yodi Ba, par ailleurs, maire de Léona, a loué les efforts de développement déployés par le régime de Macky Sall dans le domaine du maraîchage, avant de clamer tout haut, que ce que le président Macky Sall a fait pour le développement et la promotion du maraîchage, aucun des régimes qui l’ont précédé ne l’a fait.

Pour sa part, le président du conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, a quant à lui demandé aux opérateurs économiques, aux industriels et aux commerçants, d’aider les producteurs en achetant et en faisant la promotion de la production nationale, pour ainsi encourager les professionnels du secteur à poursuivre et développer leurs activités maraîchères.

Le ministre les a rassurés en leur promettant que le gouvernement les soutiendra dans leurs activités,après avoir visité leurs exploitations...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.