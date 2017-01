Le ministre anglais des Affaires étrangères félicite Adama Barrow

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson a envoyé une lettre de félicitation au nouveau président de la République de Gambie, Adama Barrow, investi, ce jeudi, à Dakar, troisième chef de l’Etat.



Dans une déclaration parvenue à l’APS, M. Johnson écrit : "les élections du 1er décembre ont été libres et justes et ont été l’expression harmonieuse d’un choix démocratique par le Peuple gambien".



"Elles ouvrent une nouvelle page dans l’histoire du pays et représentent une opportunité de changement pour la Gambie", indique le chef de la diplomatie britannique.



Borris Johnson soutient que "le Royaume-Uni rend hommage au leadership crucial dont a fait montre la CEDEAO et au rôle d’appui joué par l’UA en veillant à ce que les vœux démocratiques du peuple gambien soient respectés".



Selon lui, "il est essentiel que l’ancien président Jammeh cède la place pour permettre une transition ordonnée".



Le Royaume-Uni entretient depuis longtemps des relations historiques avec la Gambie et "nous espérons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du président Barrow pour renforcer nos liens bilatéraux et économiques qui sont déjà solides" relève-t-il.