Le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire se réunit depuis ce matin et pour 3 jours pour procéder à la formulation de la stratégie de développement économique des territoires.

L’élaboration d’une stratégie nationale de développement économique des territoires constitue une avancée majeure dans la politique de développement territorial, en ce sens qu’elle va conférer une orientation plus économique au processus de décentralisation.

Malgré les multiples initiatives et dynamiques mises en œuvre dans nos territoires, celles-ci restent pour le moment embryonnaires et dispersées parce que ne disposant pas de cadre de référence institutionnel et stratégique stabilisé et consensuel.

Cela pose à la fois des problèmes d’échange, de cohérence et d’articulation, mais également de durabilité, d’appropriation et de la maîtrise locale.

Le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement et Territoire qui a présidé cette rencontre informe que « la formulation de cette stratégie s’inscrit dans la perspective de correction des disparités territoriales, de renforcement des dynamiques d’auto-promotion socio-économique portées par les acteurs territoriaux, ou encore, de mise en valeur des ressources jusque-là inexploitées des territoires ». Monsieur Alassane Mbengue estime que le Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire accorde un grand intérêt aux conclusions qui seront issues de cette rencontre. Il reste persuadé que les conclusions seront à la hauteur des attentes, s’il considère la qualité et la diversité des participants. Notons que cette rencontre de 3 jours a réuni les collectivités locales, le secteur privé, les universités, les partenaires au développement, la société civile entre autres.