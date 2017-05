Le message fort de Cheikhou Kouyaté après son intervention Chirurgicale

Blessé au poignet, Cheikhou Kouyaté a subi une intervention Chirurgicale au poignet et est forfait pour le reste de la saison en Premier League.



Le capitaine des lions du Sénégal va probablement manquer les matches contre l’Ouganda et la Guinée Equatoriale pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019.

En bon croyant, Cheikhou Kouyaté a écrit sur la page twitter des mots forts. Capi est conscient que « Ce n’est jamais facile et ce n’est jamais fini »

« Ce n’est jamais facile et ce n’est jamais fini. Et ce sera un combat renouvelé chaque matin. Mais c’est possible. La douleur que tu ressens aujourd’hui est la force que tu sentiras demain. »