Le mensonge de Mané à sa mère pour signer à Metz

En l’espace de sept ans, que de chemin parcouru pour Sadio Mané. Arrivé sans certitude pour un bout d’essai au FC Metz en 2010, le Sénégalais est aujourd’hui devenu un rouage essentiel de Liverpool, après s’être blindé la cuirasse en Lorraine, pris son envol au Red Bull Salzbourg et forgé une solide réputation à Southampton. Mais quitter son Afrique natale pour tenter l’aventure en Europe ne fut pas une sinécure. Pire encore, l’attaquant a confié au site de Liverpool avoir dû cacher à sa mère son départ pour la France.



«Pourquoi tu me parles d’Europe alors que tu vis au Sénégal ?»

« Personne ne le savait sauf mon oncle, raconte-t-il. Oui, même ma mère ne le savait pas. Le lendemain de mon arrivée, j’achète une carte de téléphone, je l’appelle et je lui dis : ‘’Je suis en France’’. ‘’Quelle France ?!’’ me répond-elle. Elle ne me croyait pas. ‘’Et pourquoi tu me parles d’Europe alors que tu vis au Sénégal ?’’ Elle était dingue et tellement surprise qu’elle m’a rappelé ensuite chaque jour pour savoir si c’était vrai. Elle ne voulait pas me croire. »



