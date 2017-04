Le maire de Montréal et souteneur de Khalifa Sall pris pour corruption

Une nouvelle qui ne va pas sans nul doute déplaire aux tenants du régime du Président Macky Sall, singulièrement Mimi Touré, qui lui avait porté la réplique, la semaine dernière : le maire de Montréal, Denis Coderre, et souteneur de son homologue de Dakar, Khalifa Sall, vient d'être mouillé dans une affaire de corruption qu'il ne nie pas et qui risque de lui coûter cher.



Selon le quotidien français Le Monde, qui reprend l'Agence France Presse (Afp), le maire de Montréal a avoué ne pas avoir déclaré un «don» de 25 000 dollars canadien.

Selon l’enquête du «Journal de Montréal», la police fédérale et l’Unité anticorruption du Québec enquêtent sur cette transaction non déclarée.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a avoué, lundi 3 avril, avoir reçu un chèque de 25 000 dollars canadiens (17 500 euros) sans le déclarer conformément aux règles sur les conflits d’intérêt car, a-t-il dit, il le considérait comme un «don» et non «un cadeau».

Le maire a confirmé à Radio-Canada avoir encaissé ce chèque de la part d’un «ami», l’homme d’affaires Jean Rizzuto. «Après avoir nié», le maire s’est «ensuite rétracté pour dire qu’effectivement il avait bien reçu un chèque et tente maintenant de minimiser l’affaire», a déploré Valérie Plante, responsable de l’opposition au Conseil municipal.