Le maire de Louga, Moustapha Diop mise sur les femmes et les jeunes pour atteindre ses objectifs de développement

En politique, a-t-on, l’habitude de dire, « qui a les femmes et les jeunes gagne », cela est d’autant plus vrai, que le plus grand électorat au Sénégal est constitué de ces deux franges de la population.

C’est sans nul doute, ce qu’a compris, le Ministre Délégué, Maire de Louga, Mr Moustapha Diop, en accordant d’importants financements aux femmes, pour le développement de leurs groupements de promotion féminine/GPF/, en vue de leur autonomisation,d’une part, et en faisant, par ailleurs,bénéficier aux jeunes, de subventions et d’équipements sportifs, pour leur promotion et pour leur épanouissement, de l’autre.

Convaincu qu’il vaut mieux avoir en politique, les jeunes et les femmes avec soi, que contre soi, pour toute conquête du pouvoir politique.





Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga