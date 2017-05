Le maillot national revêt un caractère sacré (Aliou Cissé)

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a indiqué que sa première tâche en équipe nationale a consisté "à restaurer la confiance en faisant du maillot national une véritable valeur".



"Venir en équipe nationale devait être un plaisir, le maillot national devait relever de la sacralité", a expliqué Cissé dans un entretien exclusif avec l’APS, ajoutant que tout cela doit aller de pair avec des victoires.



"Et, en voyant les joueurs répondre sans rechigner aux convocations du mois de juin, alors qu’ils auraient pu penser à des vacances méritées, on se dit que cette première phase a été un succès", a dit le sélectionneur national, trouvé à l’hôtel qui doit accueillir samedi les Lions pour un stage.



Evoquant cette phase, l’ancien capitaine des Lions souligne qu’il est important d’expliquer aux uns et autres que "l’équipe nationale n’est pas un lieu de villégiature".



"A force d’entretiens et de discussions, ils ont compris la direction qu’on souhaitait faire prendre à cette équipe", a-t-il martelé, rappelant que personne ne discute de l’implication des joueurs.



Le sélectionneur national s’est réjoui de l’’’état d’esprit’’ qui prévaut au sein de l’équipe du Sénégal. "On a désormais devant nous des joueurs engagés à se battre et à tirer dans le même sens en sachant qu’en équipe nationale, surtout en Afrique, le seul talent ne suffit pas", a-t-il fait remarquer.



A l’en croire, certains joueurs se sont confiés à lui et ont reconnu que dans un passé récent, ils auraient pu perdre certains matchs joués au Niger ou au Burundi, à cause des aléas climatiques.



"C’est indéniablement un point positif et cela s’est accompagné d’un très bon parcours lors des éliminatoires", a-t-il salué, soulignant que la deuxième phase, qui va démarrer en juin, doit amener l’équipe nationale à jouer collectivement, tout en continuant sa progression.



Et les deux matchs amicaux contre le Nigeria (1-1) et la Côte d’Ivoire (1-1), en mars dernier, ont conforté l’idée que ce groupe progresse, selon lui.