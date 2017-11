Le groupe Sonatel à Saint-Louis pour lancer la 4G et participer au Forum RSE et au Forum de Saint-Louis

le groupe Sonatel est à Saint-Louis pour lancer officiellement la 4G mais également pour rencontrer et échanger avec les acteurs socio-économiques sur les avancées technologiques et sociales au profit de leurs collectivités locales. Plusieurs actions et activités sur les plans technique et commercial, mais également dans le domaine de la RSE de Sonatel, dont la participation à la 9ème édition du Forum sur la RSE au Sénégal et le soutien à l’Organisation « Forum de Saint-Louis du Sénégal », vont être présentées à cet effet au bénéfice des habitants.



Lancement de la 4G à Saint-Louis



En plus de Dakar, Saly, Touba, Thiès, Tivaouane, Ziguinchor, la ville nouvelle de Diamniadio et Kaolack, la 4G est aussi disponible à Saint-Louis.

Saint-Louis, ville historique et touristique, ancienne capitale du Sénégal accueille la 4G. Le réseau internet mobile haut débit va être d’une grande utilité pour l’une des régions les plus visitées du pays. Sur le plan économique, social et environnemental, la région de Saint-Louis est un pont essentiel dans les relations transfrontalières au Nord. Les populations de cette zone septentrionale du Sénégal ont aujourd’hui accès à la technologie 4G. Les travaux d’extension du réseau sont encore en cours, mais on peut d’ores et déjà noter un taux de couverture satisfaisant des principales communes ; plus de 90% par exemple pour la ville de Saint-Louis. Avant 2018, Matam, Dagana, des localités de la même zone Nord (comme Thiago, Saed, Bokhol, Gaé, Guidakhar) seront entièrement couvertes par le réseau 4G d’Orange.



Depuis 2016, avec un démarrage au niveau de Dakar, de la petite Côte et de Touba, le déploiement de la 4G est en constante progression. Ainsi, l’extension de la couverture 4G, technologie que seul Sonatel a déployée parmi les opérateurs, se poursuit en 2017 avec plusieurs nouveaux sites dans la région de Dakar et dans les capitales des autres régions du pays pour faire profiter aux clients du meilleur de l’internet mobile haut débit.



Avant 2018, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sébikotane, seront totalement couvertes par le réseau 4G d’Orange en plus du renforcement de la zone de Dakar pour davantage de confort de connexion.



Sonatel, partenaire de RSE Sénégal pour la 9ième édition du Forum sur la RSE au Sénégal et de l’Organisation « le Forum de Saint-Louis du Sénégal » qu’il soutient également



Aux côtés des autorités administratives et coutumières, Sonatel se joint aux acteurs culturels et économiques, à la Société Civile, aux Ecoles et Universités, aux Partenaires au Développement, à l’Hôpital de Saint-Louis pour donner à Saint-Louis une visibilité plus accrue dans l’espoir d’ébaucher un développement concret à travers le Forum RSE Sénégal (25 novembre) logé dans le Forum de Saint-Louis (du 26 au 28 novembre).

Le Forum de Saint-Louis, rendez-vous de la créativité et de l’engagement social en Afrique, est un évènement unique qui place le continent africain et ses villes secondaires au cœur d’une dynamique nouvelle. Conférences, ateliers de réflexion et de créations, expositions, projections de films et concerts viendront animer la ville de Saint-Louis pour exposer le patrimoine universel du continent africain et les solutions que l’Afrique peut apporter au monde.

Sonatel accompagne le label RSE Sénégal dans l’organisation de sa 9ème édition du «Forum sur la RSE au Sénégal » ce 25 novembre à Saint-Louis. Thème : « les enjeux de la RSE dans la prise en charge de la Couverture Sanitaire Universelle de la Région de St-Louis». Le Forum RSE est devenu un rendez-vous incontournable de toutes les entreprises et institutions membres de RSE Sénégal ou intéressées par la RSE.

Par toutes ces actions, activités et rencontres avec les autorités de la région de Saint-Louis, le groupe Sonatel réaffirme sa volonté d’être à l’écoute de l’ensemble de ses parties prenantes partout au Sénégal, mais aussi un acteur citoyen du bien-être communautaire à travers sa politique de responsabilité sociale d’entreprise.