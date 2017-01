Le gouvernement a apporté sa contribution au Khalife de la famille Omarienne à l'occasion de sa ziarra annuelle

La Déléguée générale à la protection et à la solidarité nationale, Mme Anta Sarr Diacko, était ce mercredi à Louga, pour apporter la contribution en denrées alimentaires /riz/du gouvernent, au khalife général de la famille Omarienne Thierno Bachir Tall , à l'occasion de la célébration de la 53e édition de la ziarra annuelle dédiée à feu Thierno Mountaga Daha Tall, qui aura lieu les 6 et 7 janvier prochain à Louga.

En remettant ce don de riz au khalife général Thierno Bachir Tall, Mme Anta Sarr Diacko , a notamment dit toute la considération que le président Macky Sall et son gouvernement accordent à l'événement.

Elle a ensuite demandé au khalife de formuler de ferventes prières de paix, de solidariré et de concorde au Sénégal, pour son développement et pour l'épanouissement de son peuple.

Le khalife après avoir dit toute sa gratitude au président Macky Sall, à son épouse, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, a prié pour le Sénégal, au nom de tous les chefs religieux du pays.

Rappelons que la cérémonie officielle aura lieu le samedi au stade Djibril Diouf de louga , en présence d'une forte délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l'intérieur Mr Abdoulaye Daouda Diallo ,le président Macky Salle étant attendu le vendredi à Louga pour sa ziarra au Khalife.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga