Le footballeur ivoirien Emmanuel Eboué ruiné par un pasteur nigérian

La semaine dernière, Emmanuel Eboué a fait part de ses difficultés actuelles. L’ancien international ivoirien, qui a avoué être passé à côté du suicide, est en réalité entre les griffes d’un pasteur nigérian qui, aujourd’hui, l’a presque ruiné.







« Pendant plusieurs jours, je croyais qu’il s’agissait d’un cauchemar. Un jour, j’ai tenté de mettre fin à mes jours ». Emmanuel Eboué va très mal. Sans club depuis presque deux ans, le joueur de 32 ans vit une terrible traversée du désert qu’il prend mal. Après ces effroyables confessions de l’ex-Académicien dans les colonnes du Telegraph, nous avons été joints par deux de ses ex-coéquipiers. Ceux-ci tenaient à faire la lumière sur le calvaire que vit leur ami : « Manu (le surnom d’Emmanuel Eboué) n’a été abandonné par personne. Il est dans les griffes d’un pasteur nigérian qui l’a isolé et coupé de tous ses amis. C’est difficile à dire, mais c’est cela la vérité ».



Aux dires de nos informateurs, ce pasteur, qui vit à Londres, en Angleterre, aurait totalement endoctriné l’ex-latéral droit des Eléphants. Et lui aurait fait un lavement de cerveau. Et c’est à ce pseudo homme de Dieu qu’Emmanuel Eboué donne tout son argent. « Il lui a presque tout pris. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu’une personne qui gagnait 4,5 millions d‘euros (près de 3 milliards F CFA) pendant de nombreuses années, se retrouve aujourd’hui au bord de la faillite. Quand ce pasteur demande quelque chose, Manu s’exécute », révèle notre source qui a évolué avec Eboué à Beveren et chez les Eléphants.



Un appel lancé aux autorités ivoiriennes



Ces terribles confessions sont corroborées par un proche d’Eboué qui vit à Yopo gon, une commune d’Abidjan. « Notre frère est embrigadé par un pasteur, soupire ce parent de l’ancien joueur d’Arsenal. Quand il a eu son contrat avec Sunderland en mars dernier, certains amis de Manu lui ont conseillé d’approcher l’agent avec lequel il avait un contentieux afin de régler le problème à l’amiable. Mais le pasteur lui a fortement déconseillé cela. Il lui a dit qu’il allait prier et que Dieu allait régler ce problème. Par la suite, on a vu sur quoi cela a débouché ». Cela a débouché sur une suspension d’un an du joueur infligé par la FIFA. Aujourd’hui déboussolé, le proche d’Eboué lance un appel aux autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien. « Si nos autorités peuvent nous aider à faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard. Je demande également à tous ceux qui ont aimé Emmanuel Eboué, à prier pour notre frère afin qu’il soit libéré de l’emprise de son pasteur. C’est un escroc qui fait croire à Manu que Dieu est au contrôle de sa vie pour mieux l’escroquer. Il est en train de bousiller la vie de notre frère qui a énormément souffert pour arriver où il en est ».