Le footballeur Ryan McBride est décédé à l'âge de 27 ans

"Along with all those who support Irish football, I express my sadness and condolences to the family of @derrycityfc Captain Ryan McBride."

— President of Ireland (@PresidentIRL) 20 mars 2017



Sincere condolences to the friends and family of Ryan McBride, Derry City skipper who tragically died today. Terrible news, was only 27.

— Stan Collymore (@StanCollymore) 19 mars 2017



Un coup de tonnerre. Samedi, le club de Derry City s’imposant 4-0 face à Drogheda United en championnat d’Irlande du Nord et tout allait pour le mieux. C’était avant la mort subite de son capitaine, Ryan McBride. Le capitaine de la formation de Derry a en effet retrouvé mort dans son lit ce dimanche.Une terrible nouvelle qui a abasourdi tout le monde. Il est évidemment impossible de prévoir une telle tragédie. "Les joueurs et le staff sont sous le choc et c’est extrêmement dur pour tout le monde", a expliqué à la BBC Phil O’Doherty, le président du club de Derry City « dévasté ». Ryan McBride était en effet un leader influent sur et dehors des terrains. "Il était incroyablement respecté. C’était le capitaine idéal", regrette O’Doherty.C’est une perte colossale pour un club qui n’est pas épargné. En février dernier, Mark Farren, une ancienne gloire du club décédait à seulement 33 ans suite à une tumeur au cerveau. Au-delà de la ville et du club, le président, Michael D. Higgins, a apporté son soutien en tweetant: "Avec ceux qui soutiennent le football irlandais, j’exprime ma tristesse et adresse mes condoléances à la famille de Ryan McBride".