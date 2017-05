Le football sénégalais ne permet pas à un ancien professionnel de s’investir (Oumar Guèye Sène)

L’organisation actuelle du football sénégalais n’est pas de nature à inciter un ancien professionnel à s’y investir, a affirmé dans un entretien à l’APS l’ancien milieu international sénégalais Oumar Guèye Sène.

"A la fin de sa carrière, un professionnel a envie de venir s’investir dans le football de son pays, mais, au Sénégal, les choses sont organisées de telle sorte qu’on ne [le] peut [pas)", a estimé l’ancien milieu de terrain international. Il a à cet égard rappelé la forte présence des associations sportives et culturelles (ASC).

"Les clubs n’ont pas beaucoup évolué dans leur organisation et pour la plupart, ce sont toujours les mêmes pratiques", a déploré l’ancien joueur de l’US Gorée (1977-1981)

La mise en place d’un championnat professionnel ne semble pas avoir changé la donne, selon l’ancien milieu de terrain international. Il estime que "ces clubs ont été organisés tout juste pour vendre des jeunes footballeurs".

"L’objectif ne semble pas être de développer le football local mais plutôt de vendre des joueurs", a-t-il regretté s’interrogeant sur l’apport de cette professionnalisation sur les résultats du football national.

Lors de la dernière CAN (2017) au Gabon, le Cameroun a au moins pu compter sur des footballeurs locaux qui ont réussi à le hisser sur le toit de l’Afrique, a fait remarquer l’ancien milieu de terrain international.

"Dans notre pays, ni les clubs ni les sélections n’arrivent à gagner quelque chose", s’est-il désolé. A ce propos, il a estimé qu’il faut faire bouger les lignes et écouter ceux qui ont du vécu.

"A notre niveau, nous avons décidé de nous organiser et de faire des rapports ou des mémorandums", a-t-il dit.

"L’objectif n’est pas de tout casser mais d’apporter notre vécu, notre savoir-faire pour faire bouger les choses", a-t-il ajouté.

Et de s’interroger : "Pourquoi fait-on confiance aux anciens dans les pays comme la France et qu’on refuse de nous associer dans le nôtre ?".

"Notre ambition est de voir le football sénégalais faire partie de ceux qui gagnent sur le continent", a-t-il insisté.

"Nous ne sommes pas là pour tout casser et nous sommes conscients que des échéances importantes nous attendent", a-t-il insisté, soulignant que le collectif dont il est membre se veut une force de proposition.

Oumar Gueye Sène qui a entraîné des clubs dans le championnat de France amateurs à la fin de sa carrière de footballeur en 1992, a informé avoir pris une année sabbatique pour la présente saison.