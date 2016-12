Le don 'généreux' de Ronaldo pour les enfants syriens

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 décembre 2016



Jamais tous les problèmes du monde ne pourront être résolus par le seul Cristiano Ronaldo. Mais au moins la star portugaise du Real Madrid, championne d'Europe en titre, donne-t-elle de sa personne, de son temps, et de son argent, pour des causes humanitaires.Je suis un joueur très célèbre, mais vous êtes les vrais hérosCristiano RonaldoUne nouvelle preuve: il vient, via l'ONGI Save the Children, de faire un don "généreux", et urgent, en nourriture, vêtements et soins médicaux afin d'aider les nombreuses familles syriennes évacuées depuis une semaine d'Alep, reprise par l'armée de Bachar el-Assad. Alep, un champ de ruines dévastées par les bombes et les missiles qui fut autrefois la plus grande ville du pays et sa capitale commerciale."Ceci est pour les enfants de la Syrie, déclare dans une vidéo publiée ce vendredi sur ses réseaux sociaux un "CR7" au ton inhabituellement grave. Nous savons que vous souffrez beaucoup. Je suis un joueur très célèbre, mais vous êtes les vrais héros. Ne perdez pas espoir. On est tous avec vous. Nous nous soucions de vous. Je suis avec vous."