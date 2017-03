Le directeur de l’ADEPME fait l’état des lieux des PME au Sénégal

​L’ADEPME a lancé le programme de labélisation pour accompagner la croissance des PME. Pour le directeur général de l’agence de développement et d’encadrement des Petites et Moyennes entreprises, ledit programme consiste pour les PME de « mieux se connaitre ». L’occasion faisant le larron, Idrissa Diabira a fait l’état des lieux des PME au Sénégal. Et à l’en croire, la majorité d’entre elles ont au moins de 2 milliards de chiffres d’affaires. « Lorsqu’on prend la majorité de ces PME, une très grande majorité est à moins de 500 millions de chiffres d’affaires », a ajouté le directeur général de l’ADEPME. Et de préciser qu’une grande part est dans le secteur informel.