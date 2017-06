Le dernier geste d'Ariana Grande pour les victimes de l'attentat

Ariana Grande a clôturé le concert de charité One Love Manchester dimanche avec une reprise de "Somewhere over the rainbow". Cette version touchante de ce hit mondial est désormais disponible sur toutes les plateformes de diffusion.



Tous les bénéfices engendrés par ce titre seront reversés aux victimes de l'attentat terroriste qui a tué 22 personnes et qui en a blessé plus de 100 autres à la sortie du concert de la chanteuse à Manchester.



Le concert organisé dimanche et qui a réuni sur scène Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams, Coldplay ou encore les Black Eyed Peas a déjà permis de récolter plus de 13 millions de dollars. Quelques jours après l'attaque, Ariana Grande avait annoncé que tous les bénéfices du single "One last time" seraient également désormais versés aux victimes.