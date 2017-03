Le député sénégalais Cheikh Diop Dionne devient chevalier de la Légion d’honneur française

L’ambassadeur de France au Sénégal a décrit le député sénégalais Cheikh Diop Dionne comme "un Parisien de cœur" et un citoyen "plus français que sénégalais", en lui remettant les insignes de chevalier de la Légion d’honneur française, jeudi soir, à Dakar.



Le récipiendaire a reçu la décoration lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur de France à Dakar, en présence du Premier ministre du Sénégal, Mahammed Dionne, et d’autres personnalités sénégalaises.



"Cheikh Diop Dionne incarne si bien la relation étroite entre nos deux peuples, nos deux démocraties et nos deux représentations nationales", les Assemblées nationales de France et du Sénégal, a souligné M. Bigot.



Le parlementaire sénégalais, économiste de formation, est le président du groupe d’amitié Sénégal-France.



Il est "plus français que sénégalais", a dit de lui l’ambassadeur de France, qui le décrit également comme "un Parisien de cœur".



Durant son enfance, son adolescence et sa jeunesse parisiennes, M. Dionne était surnommé Jacques Chirac, du nom de l’ancien maire de Paris, puis président de la France, en raison de sa très bonne connaissance de la capitale française, où il a fait ses études d’économie, a rappelé M. Bigot.



"Votre affection pour la France est (…) ancienne. (…) Elle remonte à ton père, un commissaire de Police…" a ajouté l’ambassadeur français, au sujet toujours du récipiendaire, dont il salue l’"esprit d’ouverture" et la "curiosité".



Le député dit considérer la distinction comme "le fruit (...) des efforts et sacrifices de [ses] regrettés parents" pour l’amitié franco-sénégalaise.