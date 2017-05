Le coup de la panne pour WhatsApp

"Plus tôt dans la journée, des utilisateurs de toutes les parties du monde ont été dans l'incapacité d'accéder à WhatsApp durant quelques heures. Nous avons maintenant réglé le problème et présentons nos excuses pour la gêne occasionnée", indique l'entreprise.



Selon le site internet de la société, plus d'un milliard de personnes utilisent WhatsApp de nos jours. L'application avait été rachetée par Facebook en 2014, pour 19 milliards de dollars en action et en liquide. Quelques jours après ce rachat, une panne mondiale de plusieurs heures avait perturbé ses services.