Le coup de colère de Messi

Le Barça est de nouveau groggy. Deux mois après sa déroute parisienne, le club catalan en est quitte pour une nouvelle crise de nerfs suite à la défaite concédée face à la Juventus. Un revers 3-0 qui ne laisse guère d’espoirs aux Catalans, mais toujours plus qu’après la correction reçue face au PSG.

Cette fois, les hommes de Luis Enrique n’ont certes que huit jours d’ici le match retour pour se remettre les idées à l’endroit, mais reproduisent le même schéma qu’après le camouflet du Parc. Résolument optimistes devant les micros, même s’ils concèdent que le défi proposé est de taille, les Barcelonais ont ainsi tenu une réunion de crise, mercredi, dans l’intimité de leur camp d’entraînement.

Les esprits s'échauffent

Une intimité certes toute relative puisque El Mundo Deportivo, qui barre sa Une, ce jeudi, d’un "Haute Tension" qui donne le ton, assure que Lionel Messi s’est montré particulièrement agacé. Pourtant lui-même guère à son avantage sur la pelouse du Stade Olympique, l’Argentin a notamment pointé du doigt les erreurs de sa défense. Une attitude qui n’a pas été du goût de tous, les esprits s’échauffant suffisamment pour que Luis Enrique mette le holà.

Un Luis Enrique qui vit ses dernières semaines à la tête du Barça et à en croire Sport, qui se projette plus loin que sur le match retour, deux noms émargent dans la liste des entraîneurs susceptibles de prendre la suite, ceux d’Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) et d’Oscar Garcia (Red Bull Salzburg). Et l’arrivée d’un nouvel entraîneur devrait entraîner pas mal de remue-ménage. Tandis que Jérémy Mathieu, Arda Turan, André Gomes et Javier Mascherano devraient être poussés dehors, Philippe Coutinho devrait être l’une des priorités du Barça lors du prochain mercato.