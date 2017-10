Le clerc se faisait passer pour un huissier

Ange P. Badiane a comparu devant le juge pour les faits d’usurpation de fonction, faux et usage de faux en écriture privée authentique et escroquerie.

En effet, le mis en cause travaillait dans le cabinet de l’avocat Me Basile Diouf en qualité de clerc, mais il a été licencié pour des faits similaires après 5 années de service. Lors de son départ, il a volé la clé USB de son patron et son cachet pour établir de faux procès-verbaux de constat et des actes moyennant des sommes d’argent.

Interrogé à la barre, il a tout simplement nié les faits en implorant la clémence du tribunal : j'ai encaissé la somme de 35.000 fcfa pour une assignation, mais je regrette mon geste. »

Le maître des poursuites a requis l’application de la loi.

Sa défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale, car selon lui, son client qui a dit toute la vérité est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice.

Le délibéré sera vidé le 6 Novembre prochain...