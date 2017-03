Le classement Forbes : Trump a perdu un milliard de dollars depuis 2016

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde, selon le classement du magazine américain Forbes qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'Internet.

Selon

, la mauvaise nouvelle de ce classement s'appelle Donald Trump. Sa fortune a fondu depuis un an: elle est passée de 4,5 milliards de dollars à 3,5 milliards de dollars (-22%). En 2016, le nouveau président des États-Unis occupait le 205e rang des grandes fortunes. D'après Forbes, il est aujourd'hui placé en 544ème position avec une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars. La faute au marché immobilier new-yorkais. "L'immobilier à Manhattan est orienté à la baisse, donc la fortune de Donald Trump aussi", précise Forbes.

Le classement Forbes est très éloigné des chiffres donnés en mai dernier, pendant la campagne pour l'investiture du Parti républicain, par l'équipe Trump. Celle-ci avait chiffré à plus de 10 milliards de dollars la fortune du magnat de l'immobilier. Si ce chiffre était avéré, la fortune de Donald Trump aurait perdu environ les deux tiers de sa valeur en un peu moins d'un an...

Donald Trump a souvent contesté l'évaluation faite par Forbes de son patrimoine, estimant qu'elle ne reflétait pas la valeur de la marque Trump.

Bill Gates arrive en tête du classement pour la quatrième année consécutive, avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars. Il est suivi par l'investisseur américain Warren Buffett, à la tête de 75,6 milliards de dollars. Le PDG et fondateur du géant d'internet Amazon, Jeff Bezos accroche la troisième place du palmarès. Sa fortune a gonflé de 27,6 milliards de dollars l'an dernier pour atteindre 72,8 milliards. Amancio Ortega, fondateur de l'entreprise textile Inditex (Zara), a été rétrogradé à la quatrième place. Il affiche une fortune de 71,3 milliards de dollars.

Ce classement est basé sur la fortune des personnes, et non des familles. Il repose sur le cours de l'action et l'évolution des taux de change. Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de milliardaires en dollars, avec 565, devant la Chine (319 auxquels on peut ajouter 67 à Hong Kong), l'Allemagne (114) et l'Inde (101).