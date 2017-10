Le chien de Macron perturbe une réunion à l'Elysée

"Il est en train de faire un truc assez exceptionnel", dit M. Macron: alors que le président de la République reçoit trois secrétaires d'État, son chien Nemo lève la patte devant une cheminée. "Ca arrive souvent?" demande l'un d'entre eux. "Non", répond M. Macron qui ajoute: "Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel".



Nemo est un labrador croisé de griffon âgé de un à deux ans et adopté fin août dans un refuge de la Société protectrice des animaux (SPA). Ce chien mâle de couleur noire a succédé à l'Elysée à Philae, une jeune chienne labrador offerte en décembre 2014 au président François Hollande par la Fédération des anciens combattants français de Montréal. Celle-ci a quitté l'Elysée avec son maître en mai dernier.



Depuis 50 ans, tous les présidents français ont eu un chien à l'Elysée, qui dispose de vastes jardins. Et la plupart ont choisi un labrador.