Le chauffeur de Kim Kardashian serait impliqué dans son agression

L'enquête au sujet du braquage dont a été victime Kim Kardashian est repartie de plus belle, avec l'interpellation de pas moins de 17 personnes hier, en région parisienne et dans le sud de la France.



Selon des informations diffusées par Le Monde, le chauffeur parisien de la star serait impliqué dans le braquage, ce qui confirmerait a priori l'hypothèse d'une compli­cité interne: "L'une de ces personnes est un employé d'une société de chauffeur de maître à laquelle la famille Kardashian faisait régulièrement appel lors de ses passages à Paris. Il serait le dernier à avoir véhiculé la starlette le soir des faits", peut-on lire dans Le Monde.



L'implication présumée du chauffeur dans ce braquage organisé pourrait, en tout cas, expliquer pourquoi les suspects semblaient connaître les moindres faits et gestes de la star ce soir-là.