Le centre de la RDC menacé d'embrasement ￼

La RDC reste enlisée dans une impasse politique et chaque jour qui passe jette un doute sur la tenue effective des élections d'ici la fin de l'année. Le SG de l'ONU se dit inquiet et prévoit de renforcer la Monusco.En République démocratique du Congo (RDC), deux experts de la Mission de l'ONU, un Américain et un Suédois, ont été enlevés dimanche par des inconnus dans le Kasaï, région secouée par une rébellion depuis septembre. Dans un communiqué officiel le gouvernement congolais indique qu'au moment de l'enlèvement, les deux personnes sillonnaient la province du Kasaï central à moto alors que les autorités locales n'étaient pas informées de leur présence.



Situation trouble dans le Kasaï



Des enquêtes seraient ouvertes pour connaître les circonstances de cet enlèvement et le sort des deux otages.



La RDC est plongée dans l'incertitude et chaque jour qui passe jette un doute sur la possibilité de tenir les élections d'ici la fin de l'année comme prévu. D'après certaines informations non officielles, le Pape François aurait même décidé de renoncer à un voyage en RDC, à cause du malaise créé par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, le Chef de l'État qui est par ailleurs visé par une plainte de citoyens congolais de la diaspora, devant la CPI...