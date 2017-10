Le casa-sports veut disposer de ses propres infrastructures à l’horizon 2020

Le Casa Sports de Ziguinchor, dont l’ambition est de devenir "un club attrayant et attractif", compte se doter de ses propres infrastructures à l’horizon 2020, apprend-on de son président Seydou Sané.



"Nous travaillons pour avoir notre terrain d’entraînement, notre club house et nos lieux de regroupement pour asseoir davantage notre autonomie", a-t-il expliqué dans un entretien avec l’APS.



Dans cette perspective, le Casa-Sports de Ziguinchor a signé des conventions de partenariat avec un club slovène (SD Bukovci FC), l’équipe du FC Sochaux (France) et des partenaires économiques et financiers devant l’aider à ériger son centre technique, selon son président.



"L’objectif, dès notre arrivée à la présidence du club, est de doter le club d’infrastructures propres et le rendre visible et attractif", a relevé Seydou Sané en marge de l’assemblée générale du comité "Allez Casa", samedi, à Dakar.



"Avec Sochaux, ce sera un partenariat gagnant-gagnant, nous envisageons d’envoyer nos techniciens pour qu’ils puissent renforcer leurs capacités" au sein de ce club français, a annoncé M. Sané.



Selon lui, dans le contrat liant les deux parties, "il est aussi prévu une descente régulière des techniciens sochaliens pour procéder au suivi et à l’évaluation de nos techniciens et sur place d’accompagner ceux n’ayant pas fait le déplacement".



S’y ajoute que le FC Sochaux pourrait recruter au Casa-Sports ’’des jeunes à fort potentiel de moins de 17 et 20 ans pour les encadrer"/



Le club fanion compte ainsi faire sortir de terre ses propres infrastructures "à l’horizon 2020", sur "un grand terrain" situé au quartier de Néma, dans la banlieue de Ziguinchor, la capitale sud du Sénégal.



"C’est un grand terrain d’une valeur de plus de 100 millions de francs (CFA) que nous allons viabiliser", a-t-il dit, ajoutant les infrastructures du Casa-Sports doivent comporter un terrain d’entraînement "avec toutes les commodités nécessaires".



Il est également prévu "un hôtel de bon standing, une piscine, une salle de musculation, une salle de spectacle, un auditorium et une salle de loisirs avec tout le confort nécessaire", a dit Seydou Sané.



"C’est la meilleure manière’’ de rendre le Casa-Sports ’’attrayant et attractif’’, de manière à bien le positionner pour qu’il puisse "obtenir son autonomie financière, technique et administrative", a-t-il par ailleurs ajouté.