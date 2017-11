Le bureau du DG du FONGIP cambriolé : Le commando dérobe deux ordinateurs portables et de nombreux documents

Le week-end dernier, le siège du FONGIP a été le théâtre d’une scène rocambolesque, qui porte la signature de vrais kamikazes.



En effet, un commando composé de deux personnes, au moins, a escaladé les murs de l’immeuble Atrium pour s’infiltrer, par le balcon, dans le bureau de l’Administrateur général Doudou Ka.



Les malfrats ont pu, le temps d’un éclair, emporter deux ordinateurs portables et de nombreux documents.



La Brigade de Recherche de la Gendarmerie, qui s’occupe de l’affaire gérée dans la plus grande confidentialité, a déjà procédé au constat.



L’avocat-conseil du FONGIP a porté plainte contre X pour violation avec effraction, vol et destruction de biens publics.