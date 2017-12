Le budget du ministère de la pêche connait une hausse de 54,07% en valeur relative.

Selon Birima Mangara, le budget alloué à la pêche et à l’économie maritime fait annuellement l’objet d’un réajustement en hausse passant de 6 milliards en 2012 à 41 milliards en 2018. Le ministre délégué chargé du budget estime que l’importance de la pêche peut ne pas se refléter forcément dans la taille du budget du ministère, car l’allocation des ressources est faite sous contrainte et les choix sont forcément discriminatoires avec des arbitrages remontant à la primature et à la présidence de la République.