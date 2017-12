Le budget du ministère de la communication en hausse de 263, 85 %

Son montant étant de 4 milliards 229 millions 391 mille 020 FCFA en 2017, il enregistre de fait une hausse de 11, 159 milliards FCFA et 263, 85 % en valeur relative.

Cette hausse est principalement consécutive à l’intégration du secteur de la communication ( organes de presse publique et la Maison de la presse) au ministère des Postes et des Télécommunications, à la suite du dernier remaniement ministériel intervenu en septembre dernier.



Le budget 2018 du ministre de la Communication va être défendu face aux députés par Abdoulaye Bibi Baldé.





Aps