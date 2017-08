Le boutiquier séquestre les éléments du contrôle économique pendant 1 heure de temps : Mamadou Alpha Diop risque un an ferme

Mamadou Alpha Diallo né en 1983 en Guinée, marié, a été attrait devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar pour les faits de séquestration, outrage et violence et voies de fait sur des agents de commerce. Il avait enfermé sans sa boutique l’agent Djibril, l’Adjudant Dame Sarr et le chauffeur Djibril Danfakha, des éléments du contrôle économique.

Ces derniers étaient en mission de contrôle au quartier Sahm Notaire de Guédiawaye. Arrivés à la boutique de Mamadou Alpha Diallo absent des lieux, les agents de commerce ont trouvé son jeune frère qui leur a fait savoir que le propriétaire était sorti.

Ce dernier qui était revenu sur ses pas, va les a menacer et et les sommer de ne pas entrer dans son commerce. Il les a enfermés par la suite pendant 1 heure dans la boutique.

Interrogé sommairement, Alpha Diallo avait reconnu les faits, mais devant le juge, il dira avoir affaire à des arnaqueurs.

« J’ai trouvé deux personnes qui démontaient ma pompe à huile et ma balance. Je leur ai demandé d'arrêter mais ils n’ont pas voulu m’écouter. J'ai été victime de ça à 2 reprises ».



Le ministère public a requis une peine de 1 an ferme...