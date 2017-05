Le bel hommage de Ronaldo à Zidane

Le Real Madrid touche au but. En s’imposant (4-1) chez le Celta Vigo, le Real Madrid s’est un peu plus rapproché du titre de champion d’Espagne. Fort de ses trois points d’avance sur le Barça, le club madrilène n’a plus besoin en effet que d’un match nul, dimanche, à Malaga pour décrocher son 33e sacre en Liga, le premier depuis 2012. Pour autant, c’est bien la victoire que les hommes de Zinedine Zidane viseront en Andalousie.

"Il nous reste un match à jouer. Nous savons que Malaga est solide à domicile mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et aller là-bas pour gagner, a en effet prévenu Cristiano Ronaldo à l’issue de la victoire à Vigo. L'objectif de cette équipe est toujours de gagner. Malaga est une bonne équipe mais nous sommes le Real Madrid et nous devons démontrer que nous sommes meilleurs et que nous voulons être champions."



Les titres se gagnent toujours en fin de saison et Zidane a très bien géré les choses cette saison

(Cristiano Ronaldo)



Et le Real pourra évidemment compter sur un CR7 en grande forme pour parvenir à ses fins. Une forme due en grande partie à la gestion réfléchie de Zinedine Zidane. Ce que n’a pas manqué de saluer le Portugais, auteur de son deuxième doublé en trois jours après les deux buts inscrits face à Séville. "Les titres se gagnent toujours en fin de saison et Zidane a très bien géré les choses cette saison, a ainsi expliqué l’attaquant madrilène, désormais 24 buts au compteur en Liga, au micro de la télévision espagnole. Il m'a préservé davantage cette année pour être en forme dans la dernière ligne droite. Je fais bien les choses, j'aide l'équipe en marquant et je suis évidemment très heureux."

Un bonheur évidemment partagé par son entraîneur. "Il se sent très bien, dans une forme phénoménale, il l'a démontré ce soir. Pas seulement en marquant, mais aussi en fournissant de gros efforts défensifs. Lui-même confirme qu'il se sent très bien physiquement et on le voit sur le terrain. On ne peut que s'en réjouir", a salué l'entraîneur français.