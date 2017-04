Le beau-frère de Vidal abattu d'une balle dans la tête au Chili

Cuñado de Arturo Vidal muere acribillado en San Joaquín. Iba a juntarse con su pareja Ambar Vidal cuando balearon su auto.@lacuarta pic.twitter.com/Hvl3rrx4kz

Samedi passé, Eduardo Neira Guerra, le beau-frère d'Arturo Vidal, a été assassiné alors qu'il se trouvait à l'intérieur de sa voiture, arrêté à un feu au croisement de deux grands carrefours dans la commune de San Joaquin (Santiago du Chili). Ambar Scarlett Vidal, la soeur du joueur du Bayern Munich, a identifié la victime, rapportent AS et Tuttosport.La victime a été trouvée morte dans sa voiture, avec une balle dans la tête alors que cinq autres impacts ont été découverts sur et dans le véhicule. Il a été abattu par des coups de feu partis d'une autre voiture qui était positionnée juste à côté juste avant que le feu ne passe au vert.