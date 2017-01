Le TER n’est pas dans le meilleur intérêt du Sénégal (Par Mamadou Sy Tounkara)

Monsieur Macky Sall

Président de la République du Sénégal

Dakar - SENEGAL



Objet : Le TER n’est pas dans le meilleur intérêt du Sénégal



Monsieur le Président de la République,



Votre projet de Train express régional (TER) bat un record mondial : il est le projet ferroviaire le plus cher de toute l’histoire humaine.



A ce jour, un kilomètre de rail coûte 656 millions FCFA environ. Dans votre projet de TER qui nous est vendu à 568 milliards pour 55 km de rail, le coût de revient au kilomètre est de plus 10 milliards FCFA ou 15 fois plus cher que le coût normal.



Dans notre meilleur intérêt, nous pouvons faire 100 fois mieux avec 100 fois moins. Comment ? L’idée est de créer une Ecole du Rail avec un budget de cinq milliards FCFA (100 fois moins que 568 milliards FCFA) où nous allons former des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers du rail qui vont y apprendre à concevoir et créer des locomotives, des wagons et poser les rails. Cette école sera pratique « à l’allemande »et non théorique « à la française ». En deux ans, les élèves vont pouvoir faire le travail de concevoir, fabriquer tout le matériel nécessaire et poser six mille km de rails (100 fois plus que le TER) pour mailler tout le pays. Des trains vont relier les différentes agglomérations du pays permettant de rallier n’importe quel point du pays en des temps records. Bénéfice collatéral, les routes vont se désengorger et les accidents mortels de la circulation diminuer. On pourrait en profiter pour paver nombre de voies terrestres, rompant avec les pistes au latérite qui charrient poussières et maladies.



Il n’y a aucun doute que créer soi-même a plus de valeur qu’importer ; maîtriser et domestiquer un savoir-faire est la voie royale pour la création de valeurs différentes (richesses, emplois, investissements productifs, inventivité, créativité, éclosion des potentiels, préparation des générations futures).



En l’état, votre projet de TER n’est pas dans le meilleur intérêt du Sénégal. Les seuls qui vont y gagner sont les entreprises françaises, les intermédiaires affairistes et ceux qui vont toucher commissions, rétro-commissions et paiements occultes.



Mamadou Sy Tounkara