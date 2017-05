Le Soir, quotidien numérique disponible gratuitement

Le Soir, c’est le premier quotidien numérique sénégalais. Lancé ce jeudi 4 mai, il sera publié tous les jours en début d’après midi. Disponible gratuitement en PDF, il est adapté aux mobiles, tablettes et ordinateurs. Ce journal, le premier du genre en Afrique est également distribué sur les plateformes Whatsapp, Viber et autres réseaux sociaux, sans oublier l’inévitable Facebook. Journal moderne, à la ligne éditoriale indépendante, il parlera des coulisses de l’actualité, de la politique et de l’économie. Le journal comptera aussi un site web où il sera disponible en téléchargement, www.lesoirdusenegal.com.