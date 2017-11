Le Sénégalais Ndiaga Ba dans la tourmente au Nigéria

Le Sénégalais Ndiaga Ba est dans de sales draps au Nigéria. En effet, notre compatriote est jugé devant la redoutée et redoutable Cour chargée de la répression des crimes économiques et financiers en même temps que le Gambien Baboucar Jallow et le Nigérian Abel Bassey. Le trio a été interpellé à bord du navire Mt Wolof avec 300 tonnes de gasoil qu’il comptait écouler sur le marché noir. Ils ont tous comparu avant-hier et sollicité une liberté provisoire. Le parquet s'est opposé et le délibéré est attendu pour le 13 décembre prochain.