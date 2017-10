Le Sénégalais Ferland Mendy présélectionné en équipe de France

Le Lyonnais Ferland Mendy a été présélectionné par Didier Deschamps pour les rencontres amicales de l'équipe de France face au pays de Galles et l'Allemagne, les 10 et 14 novembre.



Tout va très vite pour Ferland Mendy. Joueur de l’OL depuis cet été, le joueur de 22 ans a eu la bonne surprise d’être présélectionné en équipe de France par Didier Deschamps, pour les deux matches amicaux face au pays de Galles et l’Allemagne, les 10 et 14 novembre, selon une source lyonnaise.



Cinq matches de L1 dans sa carrière



Le latéral gauche n’a disputé que cinq rencontres de Ligue 1 dans sa carrière, mais ses bonnes performances ont éveillé l'intérêt de Didier Deschamps. Après la grave blessure de Benjamin Mendy, le sélectionneur des Bleus avait appelé Lucas Digne et Layvin Kurzawa au poste d'arrière gauche lors du dernier rassemblement. Forfait, le Parisien avait finalement été remplacé par Jordan Amavi.