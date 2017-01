Le Sénégal vainqueur de la CAN, selon Football Manager 2017

Ne figurant pas forcément parmi les favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, les Lions de la Teranga ont néanmoins les faveurs de Football Manager 2017. Comme souvent, l'excellente simulation de gestion y est allée de son pronostic d'avant-compétition, et a donc désigné le Sénégal maître du continent africain. Un trophée remporté après un match âprement disputé face à l'Algérie en finale (3-2), qui rejoint ici la Côte d'Ivoire et le Cameroun (battus 2-1 lors des tours précédents) à la liste des victimes des hommes de l'ancien Parisien Aliou Cissé. A noter que lors de la phase de poules, les Sénégalais et les Algériens n'étaient pas parvenus à se départager d'après la simulation effectuée par les équipes britanniques de SI Games.







Le tableau des quarts de finale selon les prévisions de Football Manager 2017.



Auteur d'un tournoi abouti avec une note moyenne de 7.56/10, c'est le milieu de terrain algérien de Schalke 04 Nabil Bentaleb qui se révèle être le meilleur joueur de la compétion. Avec quatre réalisations chacun, Moussa Sow et Wilfried Bony se partagent quant à eux le titre de meilleur buteur...



A noter que lors de ses dernières prévisions, Football Manager ne s'était pas forcément montré très inspiré, notamment en ce qui concerne la phase de poules de la Ligue des Champions...



L'Equipe