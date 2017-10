Le Sénégal va représenter l’arbitrage africain à la coupe du monde des clubs

Avant Abu Dhabi, le trio arbitral sénégalais désigné pour la Coupe du monde des clubs sera à Kumasi pour la rencontre entre le Ghana et l’Egypte, qui joueront leur dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba avaient participé à l’arbitrage du tournoi masculin de football des Jeux olympiques de 2016 (Brésil). Ils ont officié aussi la demi-finale de la CAN 2017, entre le Burkina Faso et l’Egypte, à Libreville (Gabon), en février dernier.



Si l’Afrique a choisi le trio sénégalais qui avait officié la demi-finale retour de Ligue des champions, entre le WAC et l’USM Alger (3-1) pour la coupe du monde des clubs, l’’Europe, elle, a jeté son dévolu sur un trio allemand.

L’arbitre central Felix Brych sera assisté de ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp.



Les autres confédérations, celles d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale-Amérique duNord-Caraïbes, sont également représentées chacune par trios arbitres.



Le Français Clément Turpin, connu des fans de la Ligue 1 française, fait partie des huit arbitres désignés pour la vidéo-assistance.



Sept équipes, dont le Real Madrid, vainqueur de la Ligue européenne des champions et champion en titre de cette compétition mondiale, y prendront part.



Les autres participants déjà connus sont Al Jazira, le club émirati hôte de la compétition, Pachuca du Mexique (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et Auckland City (Océanie).



Le champion d’Asie, ceux de la CONMEBOL (Amérique du Sud) et d’Afrique ne sont pas encore connus.



Le représentant de l’Afrique à cette compétition sera connu après la finale de la Ligue africaine des champions, qui opposera Al Ahly (Egypte) au WAC de Casablanca (Maroc).